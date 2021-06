M5s, Tajani: "Rottura tra Grillo e Conte non abbia conseguenze sul governo"

da-video

"La rottura Grillo-Conte ci auguriamo non provochi conseguenze negative sul governo. Mettere in difficoltà Draghi in questo momento significherebbe fare un danno agli italiani che invece chiedono stabilità ed efficienza al governo per sconfiggere definitivamente il coronavirus sia sul fronte sanitario che su quello economico". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, auspicando che "prevalga il buon senso".