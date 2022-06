M5s: "Smentiamo categoricamente l'uscita dal governo"

Il M5s "smentisce categoricamente le indiscrezioni di Bloomberg circa una sua uscita dal governo".

E' quanto si legge in una nota ufficiale del Movimento: "Abbiamo lavorato sino all'ultimo minuto, nell'interesse di tutti i cittadini. L'obiettivo era di ottenere nella risoluzione votata dal Parlamento un chiaro riferimento alla necessità di perseguire un'escalation diplomatica e un più ampio coinvolgimento del Parlamento in ordine agli indirizzi che verranno decisi nei più rilevanti summit internazionali sul conflitto ucraino. Il costante impegno che abbiamo dedicato a elaborare la risoluzione è la smentita più forte alle voci di una nostra uscita dal governo, che in queste ore sta malevolmente circolando".