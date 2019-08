M5s: "Siamo un monolite, uniti intorno a Di Maio" | E Zingaretti apre al governo giallo-rosso: "Cinque punti per trattare"

In seguito alla crisi "aperta da Matteo Salvini", il M5s fa sapere in una nota che ritiene opportuno "in questa delicatissima fase attendere l'esito delle consultazioni che dirigerà il capo dello Stato Sergio Mattarella. In queste ore riceviamo appelli da più parti, il M5s coglie dunque l'occasione per ricordare a tutte le forze di essere il primo partito in Parlamento, con una propria maggioranza relativa. Domani, al termine delle consultazioni, comunicheremo le nostre valutazioni".