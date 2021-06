M5s, scelta la piattaforma che sostituirà Rousseau: è SkyVote

ansa

Il Movimento 5 Stelle sostituirà la piattaforma Rousseau con SkyVote. L'annuncio sarà probabilmente oggetto dell'assemblea congiunta dei gruppi M5S convocata alle 21. SkyVote è sviluppata interamente da Multicast srl, azienda italiana di software e servizi per la sicurezza informatica nata nel 2004. I dati degli utenti, si legge in una nota, non saranno registrati ma solo "utilizzati temporaneamente per l'identificazione da parte dei sistemi".