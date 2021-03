M5s, Rousseau si mobilita con il Manifesto "per tornare a volare alto"

"E' arrivato il momento di riattivare i motori". Così l' Associazione Rousseau presenta il suo "Manifesto ControVento. Principi e valori per ritornare a volare alto". L'iniziativa sarà ufficialmente illustrata mercoledì 10 marzo. "Vuole essere un codice etico di riferimento - dicono a Rousseau -, ma anche un perimetro di termini e condizioni di utilizzo dell'ecosistema Rousseau per garantire trasparenza e tutela dei diritti".

Liuzzi: "Rousseau, finanziato da eletti, crea partito autonomo" "Prendo atto che #Rousseau, un servizio a disposizione del Movimento 5 Stelle e finanziato dagli eletti, ha deciso di creare un partito autonomo. Buona fortuna e buon percorso". Lo scrive su Twitter la deputata Mirella Liuzzi.

Grillo: Conte onorerà impegno Nelle stesse ore in cui l'Associazione Rousseau lanciava il suo manifesto, è intervenuto anche Grillo parlando del futuro del suo Movimento e, in particolare, del ruolo dell'ex premier. "Giuseppe Conte ha detto 'per il Movimento 5 Stelle ci sono e ci sarò'. E' un impegno che ha preso pubblicamente e che intende onorare. Gli è stato chiesto di scrivere insieme un progetto per il futuro del Movimento. Non parliamo di un futuro a breve termine ma dell'unico orizzonte che una forza politica moderna deve considerare: il 2050", così in un post.

"Cambia per restare fedele a se stesso" E aggiunge: "Come disse Roosvelt nel 1941, 'Signori, non capite' è ciò che ora il Movimento 5 Stelle dice ora al Paese e a tutti coloro che siedono nel governo e in Parlamento. In un anno tutto è cambiato. Per restare fedele a se stesso cambia anche il MoVimento 5 Stelle. Cambia parole. Cambia metodo. 'O con le buone o con le buone' è ora il nostro motto. O con le buone o con le buone il Paese sta affrontando la pandemia nel 2021. O con le buone o con le buone, il Movimento 5 stelle promuove il cambiamento del Paese. Sia per il 2021, sia per il 2050", scrive sul suo blog "La rivoluzione MiTE del MoVimento 5 Stelle".

"Errori? Solo chi non fa non sbaglia" "A dodici anni dalla fondazione del Movimento 5 stelle, il 4 ottobre 2021, giorno di San Francesco, molti dei nostri obiettivi fanno parte dell'agenda di governo di un Paese del G7, la nostra Italia. Il Movimento 5 stelle si sta allenando da anni per questo momento! Abbiamo fatto errori. Chi non ne fa? Ma ci siamo mossi come rabdomanti su terreni non ancora esplorati da noi, ne' da altri. Solo chi non fa non sbaglia".

"Draghi si giudica su quel che farà" Grillo ha parole anche per il nuovo premier. "Dopo la caduta - davvero non necessaria - del governo di Giuseppe Conte, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha proposto a tutti i partiti di partecipare a un governo di emergenza sanitaria, economica ed ecologica presieduto da Mario Draghi. La grande maggioranza della popolazione dichiara, secondo i sondaggi, di aver fiducia in Draghi. Una minoranza, invece, lo guarda con sospetto o addirittura avversione. Starà a lui e a noi 5 Stelle di dimostrare chi dovrà cambiare opinione su quello che egli farà. Non su quello che ha fatto".