M5s, Rousseau: "Blitz di Crimi è stata un'imbarazzante sceneggiata"

Ansa

In una nota l'Associazione Rousseau definisce un "blitz" e "un'imbarazzante sceneggiata" l'atto dall'ex reggente del M5s Vito Crimi che, insieme al Tesoriere Claudio Cominardi, ha inviato tre persone presso la sede dell'Associazione per "requisire" i dati degli iscritti". "I tre emissari avranno trovato ad attenderli un ufficio vuoto dal momento che, come risaputo, i dipendenti di Rousseau sono in Cig".