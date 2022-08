M5s, Raggi sulle candidature: "Liste alla luce del sole, aperte a tutti"

Virginia Raggi lancia un messaggio chiaro a proposito del metodo di selezione dei candidati M5s alle prossime elezioni politiche.

"Il Movimento non può diventare un tram per portare in Parlamento gli 'amici degli amici' - scrive in un post su Facebook -. Dovremmo finalmente riaprire un dibattito interno, coinvolgere gli attivisti e non 'pianificare' tutto a tavolino nelle stanze del 'palazzo'. Le liste si fanno alla luce del sole e devono essere aperte a tutti".