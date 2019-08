M5s-Pd, Zingaretti: "Mi auguro non esista ipotesi doppio forno, su Conte premier nulla di personale ma serve discontinuità"

"L'incarico alla Corte costituzionale, che mi è stato affidato otto anni fa e che si concluderà nel settembre 2020, richiede grande impegno e responsabilità e intendo portarlo a compimento per il valore che la Costituzione gli attribuisce, per la vita del Paese e soprattutto per quella di ogni singola persona". Lo ha dichiarato Marta Cartabia, vice presidente della Corte Costituzionale, tra i nomi emersi come probabile incaricata premier.