M5s, Paragone: "Di Maio non si dimette, appiccicato al potere"

"Luigi Di Maio secondo me non si dimette dalla guida del Movimento 5 Stelle e farà di tutto per tenersi appiccicato a questo potere". Lo ha affermato Gianluigi Paragone, senatore espulso dal M5s. "E' nella natura stessa di Di Maio, un trentenne che dice e pensa di aver raggiunto per merito proprio quella posizione e non la vuole lasciare", ha aggiunto.