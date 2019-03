M5s istituisce Comitato che verificherà versamenti dei parlamentari

Il M5s vara un Comitato per i rimborsi e le restituzioni che verificherà i versamenti dei parlamentari e individuerà, di volta in volta, i destinatari delle donazioni. Ad annunciarlo è il blog delle Stelle in un post a firma dei capigruppo Patuanelli e D'Uva. I versamenti verranno fatti in un conto corrente sotto la supervisione del Comitato, "per evitare il ripetersi di situazioni come quelle scoperte dalle Iene poco più di un anno fa".