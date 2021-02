M5s, il senatore Crucioli: "Arrivata la notifica d'espulsione"

Ansa

I probiviri del M5s hanno avviato la procedura di espulsione del senatore Mattia Crucioli dal Movimento "per non aver votato la fiducia al governo Draghi". Lo annuncia lo stesso parlamentare che, citando Nanni Moretti ("le parole sono importanti"), aggiunge: "Non è che non mi aspettassi il procedimento. Ormai la strada imboccata dal M5s è chiarissima, e chi non si allinea al nuovo corso va epurato. Ma mi hanno irritato la forma e le parole scelte".