M5s, il comitato di garanzia: "Il blog non è di Casaleggio"

Il post di Davide Casaleggio sul blog delle Stelle (in cui si dice pronto a togliere il suo supporto al Movimento) "è un'iniziativa personale e arbitraria, diffusa attraverso uno strumento di comunicazione ufficiale". Lo dice il comitato di garanzia M5s, composto da Giancarlo Cancelleri, Roberta Lombardi e Vito Crimi in risposta al presidente dell'associazione Rousseau. "Il M5s non è appannaggio di qualcuno in particolare", aggiunge il comitato.