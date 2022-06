M5s, Grillo: "Limite due mandati resti, chi è contro è arroccato al potere"

L'indicazione arriva da Beppe Grillo , che nel suo blog sottolinea come "alcuni obiettano - soprattutto fra i gestori che si arroccano nel potere - che un limite alla durata dei mandati non costituisca sempre l'opzione migliore", ma "il dilemma può essere superato in altri modi, senza per questo privarsi di una regola la cui funzione è di prevenire il rischio di sclerosi del sistema di potere".

La regola dei due mandati torna al centro del dibattito del M5s -

Dopo la pesante sconfitta del M5s alle ultime amministrative lo scontro tra l'ex capo politico Luigi Di Maio e l'attuale presidente Giuseppe Conte è divampato (solo le elezioni avevano temporaneamente congelato i dissapori tra i due leader). A lanciare la prima frecciatina è stato l'attuale ministro degli Esteri che ha accusato l'ex premier di "imitare Salvini nei continui attacchi al governo". Secondo Di Maio questo atteggiamento sarebbe stato controproducente e poco responsabile, e il risultato elettorale ne sarebbe stato la prova. Non è tardata ad arrivare la replica di Conte che si è subito tolto dalla scarpa qualche sassolino, osservando che l'isteria dell'ex capo politico sia dovuta più alla paura di non poter più continuare la sua carriera politica, per via appunto della regola dei due mandati, che per la sconfitta alle amministrative e che vorrebbe per questo fondare un nuovo partito.

L'intervento di Grillo

- All'indomani dello scontro è intervenuto il garante e cofondatore del M5s per sigillare la regola, tanto cara ai pentastellati, poiché fondamentale per "prevenire il rischio di sclerosi del sistema di potere".

Di Maio non ci sta: "M5s sta diventando un partito dell'odio"

- "Temo che questa forza politica richia di diventare una forza politica dell'odio. Il nostro elettore è disorientato perché quando si pongono dei temi ci sono degli attacchi personali". Luigi Di Maio non ci sta e torna a ribadire il suo pensiero sferzando nuovamente i vertici del Movimento 5 stelle. Una presa di posizione che lo allontana sempre di più: "Non è chiara la nostra ricetta per il Paese e questo spiega perché nella nostra coalizione il Pd sale e noi scendiamo. Forse perché non abbiamo ben chiare le ricette per il nostro Paese", afferma.

"M5s non disallinei l'Italia dagli alleati"

- L'ex capo politico infatti è tornato a difendere Draghi, attaccando la linea politica non interventista del M5s: "Siamo alla vigilia di un importante Consiglio Ue, noi faremo di tutto perché Draghi vada al tavolo con la massima forza e con la massima possibilità di rappresentare il Paese con una coalizione compatta. Leggo in queste ore che una parte di M5s vuole inserire nella risoluzione frasi e parole che disallineano l'Italia dalle sue alleanze storiche, la Nato, l'Ue e da quella che è la sua postura internazionale. Noi non siamo un Paese neutrale, siamo un Paese che ha alleanze storiche. Non diamo grande prova di maturità politica quando strumentalizziamo il presidente del Consiglio".

"Insensato cambiare due mandati, ci radicalizziamo all'indietro" -

E sulla regola dei due mandati tirata in ballo da Conte, sottolinea: "Sulla storia del secondo mandato, il Movimento oggi non sta guardando al 2050 ma sta guardando indietro, si sta radicalizzando. Che senso ha cambiare la regola del secondo mandato: invito gli iscritti a votare secondo i principi fondamentali. Questa è una forza politica che, in coerenza con quello che sta succedendo, si sta radicalizzando all'indietro".