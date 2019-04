M5s, Grillo contro Salvini: "Affronti la criminalità organizzata" | Vicepremier: "Se lui ha i superpoteri..."

Beppe Grillo attacca dal suo blog il vicepremier Matteo Salvini, dopo la foto che lo ritrae con un mitra in mano, e lo definisce "ministro a sua insaputa". Per Grillo, Salvini "vive un forte senso di inadeguatezza: uno che diventa ministro degli Interni in Italia – regno della criminalità organizzata – ma parla solo di immigrati, ovviamente ha paura delle vere sfide che il ruolo gli porta a competenza".