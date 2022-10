M5s, Grillo abbraccia Conte: "Movimento più unito che mai"

Davanti a deputati e senatori M5s, Beppe Grillo ha abbracciato Giuseppe Conte: un gesto che la platea ha accolto con un caloroso applauso.

Secondo quanto riferito dai presenti all'assemblea congiunta, il garante ha concluso il suo intervento di saluto sottolineando che "siamo più uniti che mai", e ha speso parole di apprezzamento per la conduzione del movimento da parte di Conte, definito "in formissima" e in grado di tirare fuori "tutto il nostro orgoglio".