M5s, Grillo: "Conte mago di Oz faccia il suo partito dei 22 mandati, rivendico il mio diritto all'estinzione del Movimento"

Grillo chiarisce ancora: "Il Movimento non c'è più, è evaporato. Però come tutte le evaporazioni, come nel caso del mare, poi magari si trasforma in una tromba d'aria, un ciclo. Non lo so. Il Movimento è compostabile, non biodegradabile. Contiene ancora l'humus, gli zuccheri, le proteine. Ci sono ancora dentro. E' molto moderno. C'è tutto un mondo da pensare e invece noi ribadiamo una politica stra-morta. Abbiamo candidati tra-passati".