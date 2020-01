M5s: gli iscritti decidono dove destinare le restituzioni

"Sono gli iscritti, tramite votazione sulla piattaforma Rousseau, che decidono dove destinare ogni singolo euro delle rendicontazioni. Non esiste nessun conto personale del capo politico e dei capigruppo di Camera e Senato. Chi dice il contrario è in malafede e mente sapendo di mentire". E' quanto si legge in un post pubblicato sul Blog delle Stelle dopo le polemiche. "E' tutto pubblico e viene gestito in modo completamente trasparente", si sottolinea.