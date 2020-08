M5s, due "sì" alla consultazione sulla piattaforma Rousseau | Raggi: "Mi ricandido, ora avanti a testa alta" 

Passano entrambi i quesiti posti agli iscritti del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau . L'80% dei votanti ha dato il proprio consenso alla modifica del mandato zero, consentendo di fatto al sindaco di Roma, Virginia Raggi , di candidarsi per la seconda volta. Via libera con quasi il 60% di voti favorevoli da parte degli iscritti anche alla possibilità di fare alleanze, a livello locale, con altri partiti.

Con 39.235 voti (80,1 per cento) i militanti del Movimento 5 Stelle hanno detto Sì al "mandato zero". Sono invece 9.740 i contrari (19,9 %). Il quesito sulla possibilità di alleanze per le elezioni amministrative, oltre che con liste civiche, anche con i partiti tradizionali ha ricevuto 29.196 voti favorevoli, pari al 59,9% dei votanti su Rousseau. I No sono stati 19.514, il 40,1% del totale. La base ha perciò sposato la linea dei big del Movimento, in primo luogo Di Maio e Fico. Si pone ora il tema dell'accordo con il Pd a partire dalle Regionali di settembre.

Raggi: "Mi ricandido, ora avanti a testa alta" Soddisfatta per l'esito della consultazione è Virginia Raggi che, su Facebook scrive: "Mi ricandido. Ora avanti a testa alta, insieme. Grazie a tutti per il sostegno e l'incoraggiamento che non avete mai fatto mancare. Parlo al plurale perché noi siamo una squadra: uniti vinceremo le sfide che ci attendono. E' un compito complesso. Sappiamo che richiede sacrificio, tempo, costanza e umiltà, ma noi abbiamo sempre trovato la forza di rialzarci perche' crediamo in un progetto. E sappiamo che siamo "scomodi" a tanti".

Casaleggio: "Gli iscritti sono l'organo decisionale del Movimento" - "Sono contento della grande partecipazione degli iscritti a questo voto". Lo ha detto Davide Casaleggio, aggiungendo che "il Movimento in questi anni ha sempre dimostrato che le decisioni si prendono tutti assieme. Il vero organo collegiale decisionale del movimento sono sempre stati gli iscritti ed è sempre stata la grande differenza dalle altre forze politiche".

Di Maio" Oggi inizia una nuova era" "Un grande in bocca al lupo a Virginia Raggi per la sua ricandidatura e buona fortuna a tutti i candidati sindaco che saranno a capo di coalizioni politiche nei Comuni dove correremo per le elezioni del 20 settembre. Da oggi inizia una nuova era per il Movimento 5 Stelle nella partecipazione alle elezioni amministrative". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, commentando i risultati della consultazione su Rousseau. "Includere e aggregare - sottolinea - saranno le vie da percorrere, rispettando e difendendo sempre i nostri valori. Oggi abbiamo scelto di incidere. Oggi abbiamo scelto di provarci. Si riparte ascoltando i territori. Viva il Movimento 5 Stelle".

Zingaretti: "Molto positivo il sì ad alleanze locali" Secondo il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, "siamo un'alleanza tra forze diverse che rimangono diverse, ma per governare bisogna essere alleati, non si può essere avversari: quindi che si riesca a fare insieme un percorso comune è un fatto molto

positivo".