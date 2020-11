M5s, Di Battista: "Non vedo l'ora di rimettermi in gioco"

Ansa

"Non vedo l'ora di poter rimettermi in prima linea con il Movimento 5 Stelle, vedremo come e in che ruolo, così come non vedono l'ora tantissime persone che vogliono soltanto battagliare e che hanno fatto sacrifici. Io e tutte queste persone abbiamo tuttavia bisogno di garanzie". Così Alessandro Di Battista all'assemblea plenaria degli Stati generali del M5s.