M5s, Di Battista: "Non credo che le nostre strade si ricongiungeranno"

"Riconosco al M5s una serie di battaglie vinte, ma se dovessi dire che la mia strada possa ricongiungersi con quella del Movimento, direi di no. In questo momento non mi sento rappresentato da nessuno". Lo ha detto Alessandro Di Battista. "Con Di Maio ci sentiamo forse anche più di quanto facessimo mesi fa - ha affermato - ma anche la distanza politica è maggiore, anche per questa svolta iperatlantista".