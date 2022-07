M5s, Crippa e D'Incà lasciano: divergenze insanabili

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, e l'ex capogruppo M5s alla Camera, Davide Crippa, lasciano il Movimento.

"Non posso che prendere atto delle insanabili divergenze tra il mio percorso e quello assunto nelle ultime settimane dal M5s, che oggi lascio", annuncia D'Incà. Mentre su Facebook, Crippa, spiega: "Si tratta per me di un gesto molto sofferto e meditato a lungo. Non ho mai nascosto la mia divergenza di opinione con i vertici del Movimento sulla gestione del mancato voto di fiducia al governo, che di fatto ha aperto una crisi poi cavalcata dal centrodestra per scopi elettorali".