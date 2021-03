M5s, Crimi sugli espulsi: "Nessun reintegro né grazia"

Ansa

Non è previsto alcun reintegro o grazia per gli espulsi dal Movimento 5 Stelle. Lo ha annunciato il capo politico del M5s, Vito Crimi, ribadendo "la volontà condivisa" all'interno della formazione politica "di intraprendere un percorso insieme, uniti. E' un cambiamento, ma la memoria va conservata". E su Giuseppe Conte: "Ci proporrà un progetto per il futuro".