M5s, Crimi: "La mia reggenza non è conclusa fino alla nuova governance"

Ansa

La reggenza di Vito Crimi nel M5s, "al contrario di quanto è stato erroneamente affermato, non è conclusa e proseguirà fino a quando non saranno eletti i cinque membri del nuovo Comitato". Lo dichiara lo stesso capo politico del Movimento, aggiungendo: "Fino ad allora, in qualità di membro più anziano del Comitato di garanzia, assumerò temporaneamente le veci del Comitato direttivo e procederò, come da Statuto, all'indizione della votazione".