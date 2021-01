M5s, Crimi ai capigruppo: "Conte unico nome di garanzia per il governo"

Ansa

Nel giorno in cui sono iniziate le consultazioni al Quirinale per cercare di formare il nuovo governo, il capo politico del M5s Vito Crimi ha incontrato i capigruppo e vicecapigruppo di Camera e Senato. Da vertice è emerso che secondo i pentastellati "il nome del presidente Conte rappresenta la figura di riferimento e di garanzia in grado di consentire la nascita di un nuovo esecutivo".