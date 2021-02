M5s appoggerà Draghi: 59% iscritti vota a favore sulla piattaforma Rousseau | Di Maio: "Dimostrazione di coraggio e maturità"

Il Movimento 5 Stelle sosterrà il governo guidato da Mario Draghi. Lo ha deciso il 59,3% degli iscritti alla piattaforma Rousseau (44.177), che ha votato il quesito posto dalla Casaleggio Associati. Contrario il 40,7% dei votanti (30.360). In tutto le persone che hanno espresso la preferenza sono state 74.537. Poco meno di 120mila gli aventi diritto. Secondo Luigi Di Maio, gli iscritti M5s hanno dimostrato coraggio e maturità".

"La responsabilità è il prezzo della grandezza", ha scritto Di Maio commentando il via libera dell'M5s al governo Draghi.

"Oggi i nostri iscritti hanno dimostrato ancora una volta grande maturità, lealtà verso le istituzioni e senso di appartenenza al Paese - ha aggiunto -. In uno dei momenti più drammatici della nostra storia recente, il Movimento 5 Stelle sceglie la strada del coraggio e della partecipazione, ma soprattutto sceglie la via europea, sceglie un insieme di valori e diritti di cui tutti noi beneficiamo ogni giorno e dietro ai quali, purtroppo non di rado, si nascondono egoismi e personalismi".

Crimi: "Voto iscritti vincolante" "La democrazia del Movimento passa per il voto degli iscritti che è vincolante", ha commentato il capo politico M5s Vito Crimi.