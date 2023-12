M5s: Appendino vicepresidente,Tridico al comitato formazione

Chiara Appendino è la nuova vicepresidente del M5s.

E' il risultato della votazione fra gli iscritti. Hanno votato sì in 18.503, no in 854. Lo rende noto il Movimento 5 Stelle. E' stata approvata anche la proposta di destinare "un milione di euro delle restituzioni" degli eletti M5s "alle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione di maggio 2023". Per quel che riguarda i componenti dei Comitati previsti dallo Statuto, Pasquale Tridico è stato eletto coordinatore del Comitato per la formazione e l'aggiornamento, di cui fanno parte: Luigi Gallo, Patty L'Abbate, Sabrina Pignedoli Manuel Tuzi.