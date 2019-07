M5s, Appendino: non mi ricandido a Torino, mandato zero buona regola

Chiara Appendino non si ricandiderà alla carica di sindaco di Torino. Lo ha annunciato lei stessa, definendo una "buona regola" quella sul mandato zero decisa dai vertici M5s. "Non cambia nulla, abbiamo lavorato e stiamo lavorando per questi cinque anni. Continuerò quindi il mio mandato, ricostruendo anche un clima interno che ci permetta di portare a termine i progetti iniziati", ha aggiunto la prima cittadina.