Luigi Di Maio: "Vorrei avere dei bambini, sono un dono di Dio"

Durante l’intervento di Luigi Di Maio a “Mattino Cinque”, il vicepremier ha affrontato il dibattito sul tema della famiglia e degli aiuti che necessitano gli italiani per costruirsi un futuro. Così Francesco Vecchi ha chiesto al leader dei Cinque Stelle se tutto questo parlare di figli, futuro e famiglia non sia l’indizio per un’imminente paternità.



Con il sorriso sulle labbra, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha risposto: “Mi auguro di avere dei bambini, li considero un dono di Dio”. Non adesso però: “Questo è un momento abbastanza impegnativo, ma più avanti mi piacerebbe diventare padre”. Una voglia di famiglia dettata anche dal rapporto maturato con la nuova fidanzata, Virginia Saba, sulla quale Di Maio commenta: “Sicuramente mi ha scaldato il cuore e non rinuncio a vivere una storia d’amore in maniera naturale”.