Luigi Di Maio non scompare solo dal Parlamento, via anche da Facebook e Tik Tok

Se provate a cercare il ministro degli esteri uscente Luigi Di Maio sui principali social network non lo troverete: su Facebook, dove aveva una pagina di 2,4 milioni di fan, non c'è più e nemmeno sulla piattaforma cinese Tik Tok..i suoi profili sopravvivono solo su Twitter e Instagram.

Alle elezioni il leader di Impegno Civico non ha raggiunto la soglia di sbarramento del 3 per cento per entrare in Parlamento, e dopo dieci anni (e tre ministeri) non mancano le speculazioni su cosa farà in futuro