Luigi Di Maio fonda un nuovo partito: circa 60 parlamentari entrano in "Insieme per il futuro" | M5s non è più prima forza in Parlamento

60 i parlamentari

Insieme per il futuro

Giuseppe Conte aveva 155 deputati

104

il gruppo più consistente a Montecitorio sarà la Lega

Senato

M5s

gli stessi della Lega

Sono, infatti, circa, tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica, a seguire il ministro degli Esteri nella nuova forza "". Come ha sottolineato lo stesso Di Maio nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato la sua uscita dal Movimento , cambiano gli equilibri in Parlamento. I numeri non sono ancora definitivi ma guardando la composizione dei gruppi alla Camera il Movimento diche diventerebbero, senza i presunti 51 che dovrebbero passare al nuovo gruppo per seguire Di Maio,. La conseguenza è checon 132 membri. Discorso non molto diverso aldove ilcontava 72 senatori che senza gli 11 fuorusciti diventano 61. Esattamente