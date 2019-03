Lorella Cuccarini, gaffe sulle elezioni: "Non votavamo da 10 anni"

Lorella Cuccarini sembra, almeno ultimamente, aver messo da parte le sue velleità artistiche per lanciarsi come opinionista politica. Dopo le affermazioni sul suo essere "sovranista", "la più amata dagli italiani" è caduta vittima di una gaffe sulle elezioni politiche che, secondo la conduttrice, prima di quelle del 2018, non erano state più fatte per almeno 9-10 anni.