Nuovi agenti di polizia in Lombardia, il Viminale replica a Fontana: "Saldo positivo di 790 poliziotti"

Il Viminale risponde alle critiche del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sulla distribuzione dei nuovi organici della Polizia di Stato. Da fonti del ministero dell'Interno viene sottolineato che, grazie agli interventi messi in campo dall'inizio della legislatura, in Lombardia è stato garantito un significativo incremento del personale. Secondo quanto riferiscono le stesse fonti, nella regione sono stati assegnati complessivamente 1.529 nuovi poliziotti, ai quali si aggiungono gli ultimi 264 ingressi. Il saldo tra entrate e uscite è quindi di 790 agenti della Polizia di Stato in più.