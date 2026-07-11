Attilio Fontana attacca il Viminale: "Scelta penalizzante assegnare solo 180 nuovi agenti alla Lombardia"

Attilio Fontana critica la distribuzione dei nuovi organici della Polizia annunciata dal ministero dell'Interno. Secondo il presidente della Regione Lombardia, l'assegnazione di 180 agenti sui tremila previsti a livello nazionale rappresenta una scelta "penalizzante" per il territorio lombardo. La Lombardia riceverà il 6% dei nuovi agenti, una quota che, secondo Fontana, non rispecchia il peso della regione nel Paese. Il governatore ricorda infatti che la Lombardia produce il 23% del Pil nazionale e ospita circa il 17% della popolazione italiana. "Non si può fare finta di nulla di fronte a questa sottovalutazione", afferma Fontana. "Questa scelta riflette una logica che non sa leggere il territorio", aggiunge, chiedendo una distribuzione delle risorse che tenga maggiormente conto delle esigenze della regione.