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Attilio Fontana attacca il Viminale: "Scelta penalizzante assegnare solo 180 nuovi agenti alla Lombardia"

Il presidente della Regione critica la ripartizione dei nuovi organici della Polizia

11 Lug 2026 - 19:55
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Attilio Fontana critica la distribuzione dei nuovi organici della Polizia annunciata dal ministero dell'Interno. Secondo il presidente della Regione Lombardia, l'assegnazione di 180 agenti sui tremila previsti a livello nazionale rappresenta una scelta "penalizzante" per il territorio lombardo. La Lombardia riceverà il 6% dei nuovi agenti, una quota che, secondo Fontana, non rispecchia il peso della regione nel Paese. Il governatore ricorda infatti che la Lombardia produce il 23% del Pil nazionale e ospita circa il 17% della popolazione italiana. "Non si può fare finta di nulla di fronte a questa sottovalutazione", afferma Fontana. "Questa scelta riflette una logica che non sa leggere il territorio", aggiunge, chiedendo una distribuzione delle risorse che tenga maggiormente conto delle esigenze della regione.

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