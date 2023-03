Lombardia, Fontana presenta la nuova giunta e conferma Bertolaso

Gli assessori di Lega, Forza Italia e Lista Fontana

Per la Lega Guido Guidesi mantiene lo Sviluppo Economico e Massimo Sertori la delega alla Montagna. Oltre a loro, il quintetto del Carroccio sarà composto dall'assessore uscente Claudia Terzi, alle Infrastrutture e Opere pubbliche, e da Elena Lucchini, assessore alla Famiglia e alla Solidarietà sociale. La new entry è Alessandro Fermi, vicepresidente del Consiglio regionale nell'ultima legislatura, che si occuperà di Università, Ricerca e Innovazione. In giunta per Forza Italia entrano Simona Tironi e Gianluca Comazzi. Per Fi Comazzi sarà il nuovo assessore a Territorio e Sistemi verdi, Tironi all'Istruzione, Formazione e Lavoro. Viene così liberato un posto in Consiglio per Giulio Gallera. Per la Lista Fontana, insieme a Bertolaso, entra in giunta il bresciano Giorgio Maione, assessore all'Ambiente e Clima.