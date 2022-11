Lombardia, Fontana: "Mia candidatura forse già oggi"

In Lombardia il governatore Attilio Fontana è pronto ad annunciare la sua ricandidatura al Pirellone.

A margine di un evento a Milano Fontana ha definito "molto probabile" che l'ufficialità possa arrivare già in giornata. "Non so se verrà fatta nota congiunta - continua - lasciamo che decidano altri come formalizzare la cosa. Io penso che sia importante per me concentrarmi sulla mia campagna elettorale, sulla mia parte politica. Il centrodestra è unito e ha indicato me come candidato".