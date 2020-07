Lombardia, dalle opposizioni arriva mozione di sfiducia per Fontana

I maggiori gruppi di opposizione in Regione Lombardia si compattano e firmano la mozione di sfiducia nei confronti del governatore, Attilio Fontana. Il testo sarà discusso alla prima seduta del Consiglio regionale in agenda a settembre. A siglare il documento sono stati 29 consiglieri di Pd, M5s, Lombardi Civici Europeisti e Azione. Non ha firmato la mozione di sfiducia Patrizia Baffi, consigliere di Italia Viva.