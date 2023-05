Secondo Francesco Lollobrigida, "abbiamo il dovere di incentivare la natalità e dobbiamo sapere integrare gli immigrati regolari, le persone che arrivano in Italia alle quali dobbiamo e possiamo offrire accoglienza".

Il ministro dell'Agricoltura ha poi sottolineato come "allo stesso tempo non dobbiamo rinunciare al nostro compito che è anche di compensare le morti in questa nazione con nascite che invece negli ultimi anni sono scese in maniera drammatica".