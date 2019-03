Lione-Ginevra, il piano B della Francia nel caso in cui saltasse la Tav

Tra gli emendamenti al cosiddetto Cef - la voce del bilancio europeo che comprende gli investimenti per potenziare la rete di trasporti dell'Unione europea - esiste una proposta di finanziamento alla tratta Lione-Ginevra. Una tratta che vedrebbe la luce in caso di naufragio della Lione-Torino. Nell'elenco che NewsMediaset è in grado di mostrarvi in esclusiva (la tabella verde leggibile nella fotogallery), la linea "Lione-Confine elvetico" è la terza in ordine di priorità tra quelle che Bruxelles valuta di sostenere.