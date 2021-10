Liliana Segre, petizione per il Colle: "Grazie ma non fa per me"

ansa

"Ringrazio moltissimo chi ha promosso la petizione e tutti quelli che l'hanno firmata. Li ringrazio per la loro stima, che li porta a pensare a me per un compito simile, ma non sono disponibile". Lo dice la senatrice a vita Liliana Segre, spiegando la sua posizione rispetto alla campagna del Fatto Quotidiano, nella quale la si propone come presidente della Repubblica. "Non ho la competenza - chiarisce - e non l'avrei avuta nemmeno trent'anni fa".