Liliana Segre: contro l'antisemitismo serve un'azione decisa delle istituzioni

Dopo i recenti episodi di antisemitismo registrati in Italia e in Europa, Liliana Segre invoca "un'azione decisa delle istituzioni preposte e un impegno convergente di tutte le forze politiche" per combattere questo fenomeno.

La senatrice a vita lo ha dichiarato in collegamento video con la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio, di cui è presidente e che lei stessa aveva convocato.