Liguori: "Salvini e Meloni da Berlusconi? Come due ragazzini che hanno rovinato la macchina del papà"

"Salvini e Meloni nella villa di Berlusconi? Mi sono sembrati come quei ragazzi che chiedono la macchina al papà e poi gliela rovinano". A "Stasera Italia", il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, commenta il recente incontro tra i leader del centrodestra per raccogliere le idee dopo la sconfitta rimediata alle recenti amministrative.

"Sono tornati alla villa e gli hanno detto: scusa papà, abbiamo sbattuto la macchina contro il muro - ha proseguito nel paragone Liguori - e lui ha risposto: va bene, vi farò fare ancora qualche giro se mi darete i voti per quello che mi servono. La descriviamo come una grande incertezza politica, ma alla fine sono come due ragazzini che non sono pratici nel guidare la macchina del centrodestra. Invece Draghi tira dritto e continua a governare".