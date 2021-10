Crollo affluenza urne, Liguori: "Centrodestra poteva mobilitare al voto se avesse seguito politica pro vaccino”

"Gli italiani in questo periodo non sono stati qualunquisti o disinteressati, mai come in questo periodo si sono interessati alle cose che interessano, cioè il virus e i vaccini. Allora il centrodestra poteva mobilitare al voto se avesse seguito una politica pro vaccino". Così il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori a "Mattino Cinque" sul crollo dell'affluenza alle urne. "Salvini avrebbe potuto dire che quando è entrato al governo era vaccinato il 30% delle persone - considera Liguori - adesso l'80%, però ha fatto l'esatto opposto".

"Non lo chiamerei nemmeno centrodestra perché loro lo sono quando c'è anche Berlusconi: infatti il centro - considera il direttore di Tgcom24 - ha vinto in Calabria, a Trieste, a Benevento dove ci sono centristi moderati. Dove, invece, ci sono stati candidati di una politica che ha ammiccato ai no vax, ai no Green pass ha perso".

Leggi Anche No Green pass, prosegue la protesta a Trieste

Sulle proteste no Green pass a Trieste il direttore di Tgcom24 ha dichiarato: "È stata aizzata dai cattivi maestri della politica. Lì una minoranza del porto è stata trasformata in attivisti politici e non in lavoratori del porto. La gente moderata queste cose non le segue. Dipiazza - conclude - ha vinto a Trieste perché è un moderato e non uno che aizza questa gente".