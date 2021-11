Liguori: "Macron dopo aver perso la Merkel, ora trova la spalla di Draghi"

"È evidente l'interesse di Macron: dopo aver perso la Merkel, ha trovato la spalla italiana di Draghi". È il commento a "Stasera Italia" del direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, sul trattato del Quirinale tra Italia e Francia che prevede consultazioni strutturate su temi decisivi come affari esteri, sicurezza e difesa, giustizia, immigrazione, cooperazione economica, università e ricerca.

"Noi con i francesi abbiamo diversi problemi - ha proseguito Liguori - ma dopo questo trattato ho pensato subito all'energia nucleare. La Francia la possiede da anni e da anni loro sanno come smaltire il plutonio: abbiamo fatto un ottimo accordo con loro perché loro hanno l'energia nucleare e noi no, questo ci servirà".