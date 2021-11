Macron a Roma, è il giorno della firma del Trattato del Quirinale

Ansa

E' attesa per oggi la firma del Trattato del Quirinale tra Italia e Francia, teso a migliorare la cooperazione tra i due Paesi e contribuire a "costruire un'Europa più forte". Il presidente francese Emmanuel Macron ha incontrato giovedì Mattarella e Draghi per definire i termini dell'intesa e in giornata sarà ricevuto da Papa Francesco. Si ipotizza la partecipazione di uno o più ministri di uno dei due Paesi alle riunioni di governo dell'altro.