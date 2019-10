Liguori: "I problemi del governo saranno le elezioni regionali, quelle in Umbria ed Emilia potrebbero essere decisive"

"I veri problemi del governo saranno le elezioni regionali", a dirlo è Paolo Liguori, direttore di TgCom24, che ospite di "Stasera Italia" ha commentato le fibrillazioni che hanno caratterizzato questo primo mese e mezzo di governo giallorosso. "Se le elezioni regionali diventano una sequenza di birilli che cadono, e potrebbe succedere già in Umbria e in altre regioni, in un anno si rischia di trovare l’Italia governata dal centrodestra nelle regioni", aggiunge Liguori secondo cui "questo è un paradosso vero".

"Saranno decisive le elezioni in Umbria e poi quelle in Emilia", spiega il direttore che interviene anche sulle due figure che nelle ultime settimane sono ritornate ad avere un ruolo chiave nel dibattito politico. "Renzi e Grillo sono stati due protagonisti della politica nei mesi scorsi, le fibrillazioni sono dovute al fatto che ognuno abbia dovuto esporre la propria vetrina perché sia Renzi che i Cinque Stelle stanno cercando di recuperare", ha dichiarato Liguori.