Licheri: M5s non chiede poltrone come la Lega ma risposte

Il discorso del premier non ha fatto breccia nel M5s: lo dimostrano le parole del senatore Ettore Licheri, che nel suo intervento ha incalzato Draghi sui temi più cari ai Cinquestelle.

"Non chiediamo poltrone come ha fatto Romeo, della Lega, non chiediamo rimpasti - ha evidenziato -. Solo di poter dare risposte ai nostri cittadini", come ad esempio "capire se il superbonus lo si frena perché è una misura dei 5stelle". Licheri ha concluso sottolineando che "siamo l'unica forza politica che sta incalzando il governo sulla crisi".