Libia, Di Battista: "Napolitano vile per l'intervento nel 2011"

"La Francia chieda scusa per l' intervento scellerato in Libia nel 2011 che ha provocato esodo dei migranti e migliaia di morti . Ha deposto un dittatore e Napolitano si è piegato in modo vile". Lo ha affermato l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista. "Mattarella non si sarebbe mai comportato come Napolitano", ha aggiunto Di Battista che si è poi rifiutato di scusarsi per il termine "vile".

"Il governo italiano incontri quello francese" - Intervistato a In Mezz'ora su RaiTre, Di Battista è tornato a parlare della situazione in Francia. "Le istituzioni italiane incontrino al più presto quelle francesi per parlare di punti politici, del futuro dell'Europa. La crisi diplomatica va risolta a testa alta. Bisogna risolvere nella prossima Commissione Ue alcuni nodi chiave per il futuro dell'Europa. Ad esempio tagliare gli stipendi dei commissari europei, ma mi chiedo: si può essere paladini dell'Europa e mettersi al di fuori delle regole europee?".



"Voglio un seggio dell'Ue all'Onu" - "Noi crediamo nell'Europa come spazio comune - ha proseguito l'ex parlamentare 5 Stelle - altrimenti non ci presenteremmo alle elezioni. Io voglio un seggio dell'Europa all'Onu e pretendo una decolonizzazione che non c'è mai stata in Africa, in questo sono molto più europeista di Macron. Non era il caso per Di Maio incontrare i gilet gialli? No, non lo credo. Allora Macron non doveva incontrare Renzi dopo la formazione del governo italiano e firmare manifesti contro i populisti. Se il presidente francese lo vede come lesa maestà, è un problema suo. Smorzare i toni? Non dimentico epiteti dei governi francesi, come 'lebbra' parlando del nostro governo".