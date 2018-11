Libertà di stampa, il giornalista Borrometi: "Le polemiche hanno su di me un effetto devastante"

"Gli insulti ai giornalisti hanno avuto su di me un effetto devastante. Purtroppo siamo tutti a difendere e a volere il giornalismo, tranne quando poi fa inchieste sul nostro partito o sul nostro movimento politico": così il giornalista Paolo Borrometi, sotto scorta dal 2014 per le minacce della mafia, a Fatti e misfatti, rubrica di Tgcom24 condotta dal direttore Paolo Liguori. "E' questa la cosa più drammatica: noi vogliamo un giornalismo come cane da compagnia e non come cane da guardia".