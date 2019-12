Lezzi (M5s): "Alla Bellanova fa schifo reddito cittadinanza? Si dimetta"

"A Teresa Bellanova fa schifo il reddito di cittadinanza. La maggioranza del governo di cui fa parte non ha intenzione di abrogarlo, anzi intende migliorarlo. Perché non si dimette? Perché non lascia l'incarico e fa cadere il governo per andare a nuove elezioni?". Lo scrive la senatrice del Movimento 5 Stella Barbara Lezzi, replicando al ministro dell'Agricoltura, in quota Italia Viva.