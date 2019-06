Lettera all'Ue, Tria annuncia denuncia per diffusione atti secretati

Il generale Fabrizio Carrarini, vicecapo di gabinetto del ministro e responsabile della sicurezza cibernetica, depositerà lunedì alla Procura della Repubblica in nome e per conto del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, una denuncia per divulgazione di atti secretati e violazione di segreto d'ufficio. Lo comunica il Mef, in merito alla diffusione sulla stampa della bozza della lettera del ministro in risposta all'Ue.